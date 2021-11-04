В Германии в 2020 году от COVID-19 умерли около 40 тыс. человек

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 тыс. жителей Германии умерли в 2020 году от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ, передает ТАСС.

По его информации, в прошлом году заболевание, вызываемое коронавирусом, стало причиной смерти около 40 тыс. человек в Германии, что составляет 4% от общего числа летальных исходов. Всего в стране в 2020 году умерли почти 985,6 тыс. человек, уровень смертности вырос на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Главным образом это обусловлено пандемией коронавируса.

Как указало ведомство, наиболее распространенной причиной смерти в Германии остаются сердечно-сосудистые заболевания. От них в прошлом году умерли более 338 тыс. человек (34% летальных исходов). В 2019 году данный показатель достигал 331,2 тыс. Около 93% умерших в 2020 году составляли лица 65 лет и старше.

Другим фактором смертности, как отметили в ведомстве, являются онкологические заболевания. Порядка четверти жителей ФРГ (23,5%, или около 231,3 тыс. человек) скончались от рака в прошлом году. Доля мужчин составила 54%, а женщин - 46%. Численность населения страны составляет примерно 83,2 млн человек.

По данным Института Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось почти на 34 тыс., что стало самым высоким показателем за время пандемии. С ее начала инфекцию выявили у более 4,67 млн жителей ФРГ. Общее число летальных исходов увеличилось за сутки на 165 и достигло почти 96,2 тыс.-0-