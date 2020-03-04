В Германии в ДТП пострадали не менее 23 человек

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 23 человек, в том числе дети, пострадали в ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Тройсдорфе (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия), сообщает General-Anzeiger Bonn.

В автобусе было 35 пассажиров, 28 из них - школьники. Они ехали на экскурсию в сопровождении двух педагогов. Также в общественном транспорте ехали три взрослых пассажира с двумя детьми.

В больницу доставлены 23 пострадавших, среди них - водители автобуса и грузовика. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести, остальных - легкой степени.

Причины ДТП выясняются.-0-