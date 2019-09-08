В Германии в результате взрыва на народном празднике пострадали 14 человек

8 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В немецком городе Фройденберг днем 8 сентября во время народного праздника произошел взрыв, пострадали 14 человек, сообщает издание Focus Online со ссылкой на местную полицию.

Раненым от 31 года до 75 лет, шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Наиболее пострадавших доставили на вертолетах в клиники Рурской области и Кельна.

Причина произошедшего устанавливается. По мнению правоохранителей о том, что взорвался газ, речь, скорее всего, не идет. По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за того, что на жаровню с горячим жиром попала вода. Как раз во время народного праздника во Фройденберге пошел дождь.-0-