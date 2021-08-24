В Германии в университете семь человек отравились неизвестным веществом 

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дармштадтском техническом университете семь человек отравились неизвестным веществом, среди них - студенты и сотрудники, сообщает немецкая газета Die Zeit.





По данным полиции, несколько человек были госпитализированы в понедельник с симптомами интоксикации, такими как недомогание и изменение цвета кожа. Один из пострадавших студентов находится в критическом состоянии.





Сообщается, что следы химического вещества были обнаружены на бутылках с водой и пакетами с молоком в одном из корпусов университета.





"Мы шокированы, что в нашем университете, по всей видимости, было совершено преступление", - сказала руководитель вуза Таня Брюль.





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Ядовитое вещество сейчас исследуется в лаборатории. Также исследуются другие продукты питания и напитки, которые были на территории корпуса. Другие подробности инцидента не приводятся.-0-