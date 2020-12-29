В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech по ошибке ввели восьми сотрудникам дома престарелых в немецком городе Штральзунд, сообщает Deutsche Welle.

По предварительным данным, превышение дозы вакцины произошло в результате индивидуальной ошибки отдельных работников, готовящих шприцы с препаратом.

Семь женщин и один мужчина, получившие инъекцию с повышенным содержанием вакцины, были отправлены домой. Позже местные власти сообщили, что четверо из этих пациентов в целях предосторожности легли в больницу для стационарного наблюдения. У них наблюдались симптомы, напоминающие грипп.

Отмечается, что во время тестирования препарата Pfizer и BioNTech на первой стадии клинических испытаний разработчики вводили повышенные дозы вакцины добровольцам и никаких тяжелых побочных эффектов после этого не наблюдалось. Позже эту информацию подтвердила официальная представительница компании BioNTech. Она отметила, однако, что во время испытаний добровольцам вводили дозу в 100 мкг препарата, притом что обычная доза вакцины составляет 30 мкг.-0-