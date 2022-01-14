В Германии впервые с начала пандемии суточный прирост пациентов с COVID-19 превысил 90 тыс.

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии суточный прирост заболеваемости COVID-19 впервые с начала пандемии превысил отметку в 90 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI), передает агентство "Синьхуа".

По данным RKI, в стране третий день подряд регистрируется рекордное суточное число новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки в Германии коронавирусной инфекцией заразились еще 92 223 человека. За последние семь дней средний уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей вырос до 470,6 случаев, отметили в RKI.

После временного снижения показателей заболеваемости COVID-19 в конце прошлого года в Германии началась пятая волна пандемии с преобладающим распространением омикрон-штамма, говорится в опубликованном накануне еженедельном докладе RKI.

Впервые омикрон-штамм стал доминирующим в Германии, на него приходится 73% всех случаев заражения, выявленных в стране за первую неделю 2022 года. "На прошлой неделе наблюдался быстрый рост доли инфицированных омикрон-штаммом среди зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - отметили в RKI.

Подавляющее большинство пациентов с COVID-19, поступающих в отделения интенсивной терапии, не прошло вакцинацию против коронавирусной инфекции, следует из данных RKI и регистра интенсивной терапии Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины (DIVI). Согласно официальным данным, по состоянию на 13 января, в стране полный курс вакцинации прошло 72,5% населения и было сделано по меньшей мере 38,2 млн бустерных прививок.

Тем не менее 20,9 млн жителей Германии по-прежнему остаются невакцинированными. Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах накануне вновь заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19 в Германии, подчеркнув, что это самый безопасный и быстрый способ выхода из пандемии.-0-