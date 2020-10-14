В Германии впервые за 10 лет зафиксировано сокращение численности населения

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии впервые с 2010 года сократилась численность населения. По данным на 30 июня 2020 года, на территории страны жили 83,1 млн человек - на 400 тысяч меньше, чем в начале года, сообщает федеральное статистическое ведомство.

Эксперты объясняют это сокращением мигрантов в Германию в первом полугодии 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Население ФРГ неуклонно росло с 2011 года. Наибольший прирост численности был зафиксирован во втором полугодии 2015 года - тогда число жителей Германии увеличилось на 717 тысяч человек.

За первое полугодие этого года года в Германию переселились лишь 74 тысячи человек - на 93 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2019 года.-0-