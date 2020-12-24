В Германии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай заражения новой вариацией коронавируса, распространившейся ранее в Великобритании, зафиксирован в Германии. Об этом пишет портал Focus Online со ссылкой на региональные власти, сообщает ТАСС.

Положительный тест сдала женщина, прилетевшая в воскресенье из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Она навещает родственников в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Первый положительный тест она сдала по прилете, с тех пор находится на самоизоляции.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря рассказал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен. Британские эксперты пока не нашли подтверждений, что он приводит к большей летальности.-0-