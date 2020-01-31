В Германии выявили пятый случай заражения новым типом коронавируса

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии выявили пятый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

В сообщении отмечается, что общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Баварии составляет пять человек. Все зараженные работают в одной компании. Речь идет о компании Webasto, которая специализируется на производстве автокомплектующих, а именно о ее отделении в Гаутинге (район Штарнберг, Бавария). Ранее вызванная вирусом 2019-nCoV пневмония была диагностирована у четверых его сотрудников, один из которых заразился от гражданки Китая - она посещала в компании курсы повышения квалификации. В этой связи 28 января Webasto объявила, что закрывает до 2 февраля головной офис в Гаутинге.

В настоящее время врачи проверяют примерно 110 человек, которые могли иметь контакт с инфицированными.

Власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В настоящее время в Китае количество инфицированных достигло 9692 человек. Число погибших составило 213. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. Заболевание выявлено еще в 19 странах: в Австралии, Вьетнаме, Индии, Италии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ в свою очередь признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку болезни в Китае.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-