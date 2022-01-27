В Германии выявили рекордное количество случаев заражения COVID-19 с начала пандемии

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии за сутки зафиксировали 203 136 случаев заражения COVID-19, что стало новым максимумом за все время пандемии, сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Германии заразились более 9,2 млн человек. Более 7,4 млн человек выздоровели. Число летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, за сутки возросло на 188, до 117 314.

При этом отмечается, что 73,6% населения Германии полностью вакцинировано. Более половины вакцинированных уже прошли ревакцинацию.

Также в Германии был зафиксирован антирекорд по семидневному показателю заболеваемости коронавирусом, который превысил 1 тыс. на 100 тыс. человек. В настоящее время показатель самый высокий в Берлине (1863,2) и Гамбурге (1616,2), а самый низкий - в Тюрингии (371,8).

Ввиду большого числа заражений, которое эксперты связывают со штаммом коронавируса омикрон, немецкие врачи предупреждают о неизбежной перегрузке системы здравоохранения.-0-