В Германии высказались за дальнейшее повышение пенсионного возраста

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие экономические институты Германии высказались за дальнейшее повышение пенсионного возраста в ФРГ на фоне роста национальной задолженности в связи с пандемией, сообщает Deutsche Welle.

В отчете Gemeinschaftsdiagnose ("Совместная оценка"), подготовленном экспертами по заказу Министерства экономики и энергетики Германии, отмечается: нормализовать ситуацию с государственными финансами будет проблематично, если не прибегнуть к повышению пенсионного возраста. Специалисты при этом исходили из того, что финансовое положение в Германии будет оставаться сложным до смягчения ограничений, которое ожидается лишь в середине года.

С 2012 года в Германии идет плавный подъем пенсионного возраста. Согласно этой системе, возраст выхода на пенсию для рожденных до 1947 года составляет 65 лет, для родившихся в 1947 году - 65 лет и 1 месяц и так далее. Последним в таблице указан 1964 год - те, кто родился в этот год или позже, должны будут выйти на пенсию в 67 лет.-0-