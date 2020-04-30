В Германии за месяц число безработных выросло на 300 тыс. человек

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии на фоне пандемии коронавируса в апреле резко выросло число безработных, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное агентство по труду.

В апреле в Германии насчитывалось 2,64 млн безработных - на 308 тыс. больше, чем в марте, и на 415 тыс. больше, чем годом ранее. В результате уровень безработицы в стране повысился до 5,8%. "Из-за пандемии коронавируса рынок труда оказался под сильным давлением. Спрос на новых сотрудников фактически обвалился", - констатировал глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле.

По данным агентства, в настоящее время 751 тыс. компаний в Германии объявила о переводе персонала на работу по сокращенным графикам. Эта мера охватывает уже 10,1 млн человек.

До сих пор рекордные показатели по неполной занятости были отмечены в мае 2009 года, когда из-за финансового кризиса по сокращенным графикам работали 1,44 млн человек. За весь кризисный 2009 год было подано 3,3 млн заявлений о переходе на неполную занятость.

Согласно опубликованным правительством Германии отчетам о состоянии экономики, страна в марте вступила в рецессию, которая, как ожидается, станет глубочайшей за послевоенный период. Так, ВВП Германии в этом году сократится на 6,3%, притом что еще в январе был отмечен рост в 1,1%. Правда, уже в следующем году ожидают увеличения на 5,2%. Но это значит, что лишь в начале 2022-го страна выйдет на докоронавирусный уровень производства и деловой активности.

Ранее стало известно, что общий объем производства в Германии уже сократился на 16%, а обороты малых предприятий упали вдвое. Помимо торговли, туризма и авиации, серьезные убытки терпит и автомобильная промышленность страны. Число продаж в марте сократилось почти на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Чтобы исправить ситуацию, Берлин рассматривает планы возобновления работы автосалонов и ведомств, регистрирующих новые машины.-0-