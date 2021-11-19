В Германии за сутки вновь выявили более 50 тыс. случаев заражения COVID-19

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 52 970. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), сообщает ТАСС.

С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 248 291 жителя Германии. Выздоровели 4 588 200 человек. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 за 24 часа умер 201 пациент. Общее число летальных исходов за все время пандемии в стране достигло 98 739.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (количество случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг рекордного значения - 340,7. 18 ноября он составлял 336,9, неделю назад - 263,7, а месяц назад находился на уровне 75,1. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - достиг 5,30 (17 ноября - 5,15).

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. 17 ноября количество подтвержденных новых случаев заражения в стране за сутки увеличилось на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии. В этот же день, 18 ноября, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции.-0-