В Германии за сутки выявили 37 120 случаев COVID-19, это новый максимум

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Германии зафиксировали 37 120 случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за все время пандемии. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

За последние 24 часа число летальных исходов из-за коронавируса в Германии составило 154. Предыдущий суточный антирекорд по числу заражений COVID-19 был зафиксирован в стране днем ранее, 4 ноября, когда заболели 33 949 человек.

Отмечается, что недельный индекс распространения коронавирусной инфекции в стране составляет 169,9 случаев на 100 тыс. человек. Всего с начала пандемии в Германии выявлено 4 709 488 случаев заболевания коронавирусом и 96 346 летальных исходов.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия переживает пандемию среди непривитых. По его словам, четвертая волна продвигается в полную силу. Министр убежден, что для ее преодоления необходимо наращивать темпы вакцинации в стране.-0-