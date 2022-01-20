В Германии за сутки выявили максимум заразившихся COVID-19 за все время пандемии

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 133 536, что стало очередным максимумом за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованные в четверг данные Института вирусологии имени Роберта Коха, который подчиняется Минздраву ФРГ.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 января, когда за сутки выявили 112 323 случая заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 8 320 386 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 234 пациента. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 116 315.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время также достиг нового рекордного значения - 638,8. В среду он составлял 584,4, а на прошлой неделе - 427,7.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.

В настоящее время в ФРГ введены ограничения, но они существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых: гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты.

Власти страны всеми силами стараются привить как можно большее число людей, в том числе третьей дозой вакцины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.-0-