В Германии за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии выявили 16 774 случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным Института имени Роберта Коха, это самый высокий показатель в стране с начала пандемии, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. В настоящее время в Германии инфицированы почти 140 тыс. человек. Всего с начала вспышки выявлено 481 013 случаев заражений COVID-19, умерли более 10 тыс. человек. Председатель постоянного комитета по вакцинации Института имени Роберта Коха Томас Мертенс полагает, что завершить вакцинацию всего населения Германии удастся не раньше 2022 года. Даже если ежедневно прививать 100 тыс. человек, понадобится 150 дней для того, чтобы сделать укол 15 млн жителей (население Германии составляет около 83 млн человек. - Прим. БЕЛТА), пояснил Мертенс в интервью Funke Mediengruppe. Вирусолог отметил также, что потребуется время и на то, чтобы вакцина ощутимо изменила картину распространения инфекции. Канцлер Германии Ангела Меркель 29 октября выступит в бундестаге с правительственным заявлением. На прошлой неделе в ФРГ разгорелась дискуссия об участии парламента в решениях о принятии мер в связи с пандемией. Многие депутаты высказались о том, что бундестаг должен быть вовлечен в этот процесс. В последние месяцы ключевые решения об ограничениях принимаются на видеоконференциях канцлера и региональных руководителей. Общее число зараженных COVID-19, по данным Reuters, превысило 44 млн, с момента вспышки скончались 1,169 млн человек. Наибольшее число зараженных выявлено в США (8,812 млн), Индии (7,990 млн) и Бразилии (5,439 млн).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!