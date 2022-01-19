В Германии за сутки выявили рекордные 112 323 случая заражения COVID-19

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 112 323, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института вирусологии имени Роберта Коха.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 14 января, тогда за сутки выявили 92 223 случая заражения. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 186 850 случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов составляет 116 081.

Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) также достиг нового рекордного показателя - 584,4. На прошлой неделе он составлял 407,5, а месяц назад находился на уровне 315,4.

В январе омикрон-штамм стал доминирующим в Германии. В связи с этим власти ужесточили санитарные требования. Теперь при посещении ресторанов, концертов, фитнес-клубов гражданам необходимо предъявить справку о полной вакцинации, а также отрицательный тест на коронавирус. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.-0-