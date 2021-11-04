В Германии за сутки выявили рекордные 33 949 случаев заражения COVID-19

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии за сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 - 33 949. Это максимум за пандемию, такие данные были опубликованы берлинским Институтом вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), сообщает немецкий телеканал Welt.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 22 апреля 2021 года, тогда было выявлено 29 518 новых случаев заражения.

Согласно информации института, за последние 24 часа в Германии было зарегистрировано 165 смертей. Неделю назад умерли 126 человек.

Семидневный индекс распространения инфекции составляет 154,5, неделю назад - 130,2.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии с начала пандемии зарегистрировано 4 684 462 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 96 196 человек.-0-