В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса

22 сентября, Минск /Корр БЕЛТА/. Вооруженного мужчину, захватившего в заложники пассажиров туристического автобуса на магистрали А9 на юге Германии, задержали. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Обыск автобуса продолжается. Данных о жертвах или пострадавших нет. Силовики обещают вскоре разблокировать трассу, которую перекрыли на время спецоперации в обоих направлениях.

В автобусе, приехавшем из-за границы, произошла ссора. На место прибыл спецназ, а также полицейский вертолет. Сообщалось о трех взрывах.-0-

В Германии вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса