В Германии задержан подозреваемый в причастности к масштабной краже данных

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала подозреваемого в причастности к масштабной краже личных данных немецких политиков и VIP-персон. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Подозреваемый - 20-летний мужчина из федеральной земли Гессен - был задержан 6 января. Отмечается, что задержанный дал признательные показания в полном объеме. На следующий день после его взятия под стражу стало известно, что правоохранительные органы провели обыск и изъяли техническое оборудование в квартире 19-летнего программиста в городе Хайльбронн. На допросе программист рассказал, что давно поддерживает контакт с хакером, на которого возлагается ответственность за кражу и обнародование в интернете частных данных немецких политиков и других известных лиц.

О массовой утечке данных немецких политиков стало известно 4 января. В сеть попали сведения о телефонах, адресах, паспортах, счетах, некоторая партийная документация и даже личная переписка политиков. Информация находилась в открытом доступе с конца декабря 2018 года, ссылки на нее распространялись в Twitter. Как сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фитц, были обнародованы и личные данные канцлера Германии Ангелы Меркель, однако среди них не обнаружили конфиденциальных или секретных материалов. В сети появились адреса электронной почты и номер факса канцлера, а также отдельные письма.-0-