В Германии задержано 329 контрабандистов, занимавшихся перевозкой мигрантов из Польши

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая полиция за последние десять недель задержала 329 контрабандистов, которые перевозили мигрантов из приграничной территории Польши в Германию, сообщает издание Bild.

Полиция установила, что среди контрабандистов 14 человек с немецким паспортом и несколько сирийцев и иракцев с правом проживания в Германии. Остальные контрабандисты приезжают из Украины, Грузии и стран Балтии.

По версии следствия, контрабандисты размещают предложения о перевозке мигрантов на закрытых форумах в интернете. За одну поездку они получают от 1 тыс. до 5 тыс. евро.

Согласно официальным данным, на территорию Германии с польской стороны за последнее время проникло более 9,5 тыс. мигрантов.

В приграничном регионе между Беларусью и Польшей тысячи мигрантов ждут возможности продвинуться на Запад, в страны ЕС. Эти люди спят во временных лагерях в лесу при температуре около нуля. Между тем Польша по-прежнему не допускает в приграничные регионы гуманитарные организации, которые могли бы помочь беженцам.

Позицию польских властей, а также введение режима ЧП в польском приграничье в интервью Bild раскритиковала лидер немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок. По ее словам, вопрос оказания гуманитарной помощи мигрантам является неотложным. "Гуманитарные организации должны быть немедленно допущены в закрытую приграничную территорию. Я обращаюсь к польскому правительству с просьбой сделать это возможным", - заявила Анналена Бербок.-0-