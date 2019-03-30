В Германии задержаны подозреваемые в подготовке теракта

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники полиции Германии задержали на западе страны по меньшей мере десять человек, подозреваемых в подготовке теракта, сообщает таблоид Bild со ссылкой на прокуратуру Дюссельдорфа.

Задержания произошли во время антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. По мнению правоохранителей, эти люди могут иметь прямое отношение к подготовке терактов в Германии.

Проверяется версия о возможной причастности задержанных к террористической группировке "Исламское государство".-0-