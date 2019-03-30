В Германии задержаны подозреваемые в подготовке теракта

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники полиции Германии задержали на западе страны по меньшей мере десять человек, подозреваемых в подготовке теракта, сообщает таблоид
Задержания произошли во время антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. По мнению правоохранителей, эти люди могут иметь прямое отношение к подготовке терактов в Германии.
Проверяется версия о возможной причастности задержанных к террористической группировке "Исламское государство".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.281 BYN
|3.289 BYN