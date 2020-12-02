В Германии зафиксирован максимум летальных исходов от COVID-19 за сутки

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии в минувшие сутки от COVID-19 умерли 487 человек - максимум с начала пандемии. Общее число летальных исходов составило 17 123, сообщает Deutsche Welle.

Предыдущий суточный максимум летальных исходов - 426 случаев - был зафиксирован 27 ноября.

По данным Института имени Роберта Коха, коронавирус нового типа за сутки выявлен еще у 17 270 человек. Таким образом, с начала пандемии в стране заболели 1,084 млн человек.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшую неделю с 23 по 29 ноября во всем мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, скончались почти 70 тыс. человек. Несмотря на то, что число новых инфицированных в сравнении с предыдущей неделей несколько снизилось, число летальных исходов возросло. За период с 16 по 22 ноября было выявлено 4,06 млн новых случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции скончались 67 тыс. человек, следует из данных ВОЗ.-0-