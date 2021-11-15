В Германии зафиксирован новый антирекорд по недельному показателю заболеваемости COVID-19

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые с начала пандемии семидневный показатель заболеваемости коронавирусом в Германии превысил 300 случаев на 100 тыс. человек, сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

По данным берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (RKI), этот показатель составил 303 случая на 100 тыс. жителей страны. Ранее он достигал значения 289, неделю назад - 201,1, в предыдущем месяце - 68,7.

По данным ТАСС, семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ до сих пор был основным критерием при выборе ограничительных мер. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.

За прошедшие сутки в Германии было выявлено 23 607 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 43 летальных исхода. 11 ноября количество новых заражений коронавирусом в Германии достигло 50 196, что стало антирекордом с начала пандемии.

Председатель профсоюза врачей Марбургер-Бунд Сюзанна Джона заявила, что страна могла быть лучше подготовлена к осенней волне заболеваемости. В середине июля группа ученых из Берлинского технического университета предсказала экспоненциальный рост числа инфекций осенью, но немецкие власти проигнорировали эти предупреждения. "Все, кто предупреждал об ухудшении ситуации в этот период и в конце лета, не были восприняты всерьез, предупреждения были отклонены как средство устрашения", - заявила она.

Всего с начала пандемии в Германии насчитывается 5 045 076 выявленных случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших составляет 4 494 300 человек. Число людей, умерших от коронавируса, достигло 97 715 человек.-0-