В Германии зафиксирован рекордный показатель распространения коронавируса

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии впервые с начала пандемии превысил отметку в 200 случаев на 100 тыс. человек. Об этом со ссылкой на берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха сообщает ТАСС.

По информации института, 8 ноября этот показатель составил 201,1. Накануне он достигал значения 191,5.

Предыдущий максимум был зафиксирован 22 декабря 2020 года. Тогда на 100 тыс. жителей приходилось около 197 случаев инфицирования.-0-