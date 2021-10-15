В Германии зафиксирован резкий подъем заболеваемости COVID-19 среди детей

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных районах Германии фиксируется особенно большое количество заражений коронавирусом среди детей и подростков, сообщает Deutsche Welle.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в восьми районах ФРГ заражаемость превышает 500 случаев на 100 тыс. населения в возрасте от 10 до 19 лет. Кроме того, за последний месяц в Германии зарегистрировано 636 вспышек коронавируса в школах.

В целом по стране также фиксируется рост заражаемости коронавирусом. По данным RKI на утро 15 октября, за минувшие сутки в ФРГ зарегистрировано 11 518 новых случаев заболевания (неделей ранее - 10 429). Семидневный коэффициент заражаемости в Германии повысился до 68,7 на 100 тыс. населения (днем ранее он составлял 67, а неделей ранее - 63,8).

За последние сутки зарегистрировано также 65 летальных исходов. Всего с начала пандемии от коронавируса в ФРГ умерли уже 94 526 пациентов с COVID-19. Общее количество заражений достигло 4 134 100.-0-