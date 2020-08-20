В Германии зафиксирован высший суточный прирост новых случаев COVID-19

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Германии достигло самого высокого уровня с конца апреля. За последние сутки в стране зарегистрированы 1707 новых заражений, скончались еще 10 зараженных, сообщает немецкая телерадиокомпания .

Таким образом, в Германии с начала пандемии COVID-19 заразился уже 228 621 человек, выздоровели - 204 800, скончались свыше 9 тыс. инфицированных. Особенно много новых заражений наблюдается в западной и южной частях ФРГ, а также в Берлине. Эксперты указывают на тенденцию, свидетельствующую о повсеместном росте случаев инфекции. Число новых случаев в последние недели заметно увеличивается и в других европейских странах.

Рост заражаемости коронавирусом в последнее время, по всей видимости, вызван в первую очередь возвращением домой из отпуска большого числа людей, а также проведением крупных вечеринок. В связи с этим министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан призвал полностью отменить предстоящий карнавальный сезон, который обычно стартует 11 ноября и длится до середины-конца февраля.-0-