В Германии заговорили о выходе из Евросоюза

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая партия правых популистов "Альтернатива для Германии" 11 апреля представила программу, в которой главным пунктом стало требование вывести Германию из состава ЕС. С этой программой партия пойдет выборы в Бундестаг, которые состоятся в сентябре текущего года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы считаем необходимым выход Германии из состава ЕС и основание нового европейского сообщества на основе единых интересов и единой экономики", - говорится в программе партии "Альтернатива для Германии".

Также партия намерена запретить переселение в Германию любых родственников принятых в стране беженцев. Кроме того, "Альтернатива для Германии" считает необходимым восстановление ограждений на границах страны и возобновление контроля документов при их пересечении.-0-