В Германии закрыли последнюю угольную шахту

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Ботроп (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) официально закрыли последнюю угольную шахту Prosper-Haniel. Об этом пишет Der Spiegel. На официальном закрытии присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Ему вручили последний добытый кусок каменного угля весом в семь кг.
Штайнмайер заявил, что этот кусок угля олицетворяет собой "часть истории".-0-
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