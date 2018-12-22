В Германии закрыли последнюю угольную шахту

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Ботроп (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) официально закрыли последнюю угольную шахту Prosper-Haniel. Об этом пишет Der Spiegel. На официальном закрытии присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ему вручили последний добытый кусок каменного угля весом в семь кг.

Штайнмайер заявил, что этот кусок угля олицетворяет собой "часть истории".-0-