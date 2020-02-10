В Германии зарегистрирована вспышка птичьего гриппа у домашней птицы

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8) зафиксировали у домашней птицы в Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных.

Агентство сообщает, что вирус был выявлен у 44 птиц из 69, содержащихся в хозяйстве. Всех их ликвидировали.

В январе случай птичьего гриппа был зафиксирован в Германии у диких птиц.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками являются дикие птицы. Большинство штаммов для людей не опасны.-0-