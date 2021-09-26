26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии завершилось голосование на выборах в парламент, от которого зависит, кто станет следующим канцлером. По данным опросов, впереди – социал-демократы, у них 25,5%, ссобщает МИР 24.

Напряжение сменяется радостью в штабах партий. Не успели закрыться участки, как появились первые результаты – это данные опросов избирателей. Лидируют социал-демократы. Но с минимальным отрывом. Совсем рядом их главные соперники – христианские демократы. Третье место, похоже, достанется "Зеленым", они и не пытаются скрыть радость.

Очевидно, что пройдут в бундестаг и "Правые". У "Альтернативы для Германии" более 10%, и это будет действительно оппозиция, составить блок с этой партией желающих нет. Всего пятипроцентный барьер удается преодолеть шести партиям.

Бундестаг – самый большой парламент в Европе. Сейчас здесь больше 700 депутатов. Дело в том, что голосование проходит по двум спискам: персонализированному и партийному. При этом число выбранных депутатов из первого может превышать партийную квоту. И, чтобы никому не было обидно, немцы просто добавляют в парламент новые места.

Ни одна из партий бундестага не получила большинства. Придется выстраивать коалицию. Очень важно, к кому примкнут в качестве партнеров "Зеленые". Теперь осталась главная интрига, кто будет новым канцлером.-0-