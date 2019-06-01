В Гималаях пропали 8 альпинистов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь альпинистов пропали при восхождении на восточную вершину индийской горы Нандадеви в Гималаях, сообщает телеканал NDTV .

Альпинисты из Великобритании, США и Австралии и координатор из Индии вышли из базового лагеря в деревни Мунсияри 13 мая. Они должны были подняться на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м над уровнем моря) и 31 мая вернуться в лагерь. Однако в срок группа не вернулась, никакой связи установить с ней не удалось.

Администрация индийского штата Уттаракханд направила экспедицию для поиска альпинистов, в составе которой спасатели, полицейские и медики. Планируется, что они доберутся до лагеря в вечером 1 июня и затем приступят к поискам.

Нандадеви (Нанда-Деви) - вторая по высоте и одна из самых известных вершин Индии, считается очень сложной горой для восхождения.-0-