В главном аэропорту Финляндии пассажиров проверяют на наличие коронавируса с помощью собак

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Хельсинки пассажиров проверяют на коронавирус с помощью специально обученных собак, передает Associated Press.

Четыре собаки разных пород появились в аэропорту Хельсинки в среду в рамках финансируемого государством испытания. Четвероногие работники будут помогать сотрудникам аэропорта в проверке альтернативного метода тестирования на Covid-19. Предполагается, что данный способ может стать более экономичным и быстрым в части выявления путешественников, зараженных коронавирусом.

Пассажиры, согласные пройти бесплатное тестирование, не имеют прямого физического контакта с животными. Их просят провести по коже салфеткой, которую затем помещают в банку и дают понюхать собаке. Если она учует вирус, участнику эксперимента нужно будет сдать тест на Covid-19.

Собаки, задействованные в проекте, ранее прошли обучение по обнаружению рака, диабета и других заболеваний.-0-