В главном аэропорту Нидерландов задержали вооруженного мужчину

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина с оружием был задержан в субботу, 11 апреля, в голландском аэропорту Схипхол в Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook военной полиции Нидерландов.

"Специальное подразделение было направлено в аэропорт после того, как на номер экстренной помощи пришла информация о том, что кто-то с заряженным оружием едет в поезде, прибывающем в аэропорт", - говорится в сообщении.

Полиция арестовала двух мужчин, у одного из которых было обнаружено заряженное оружие. Их сняли с поезда, когда состав подошел к платформе.-0-