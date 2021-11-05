В Глазго тысячи школьников вышли на акцию протеста против изменения климата

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи школьников вышли на акцию протеста в шестой день саммита ООН по климату (COP26), сообщает BBC.

Молодые люди хотят продемонстрировать мировым лидерам, что ожидают от них реальных действий в связи с прогрессирующим кризисом изменения климата. Акцию, организованную молодежным движением "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), возглавляет экоактивистка Грета Тунберг.

К мероприятию присоединяются школьники со всего мира, некоторых из них поддерживают родители. Ожидается, что процессия пройдет через западную часть города, в частности, протестующие планируют пройти мимо места проведения COP26, а затем направиться к центру Глазго. За соблюдением порядка на акции следит полиция города.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Участие в ее работе принимают делегации почти 200 стран. По итогам работы конференции ожидается публикация документов COP26.-0-