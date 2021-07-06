В Голландии после вечеринки сразу 180 человек заболели COVID-19

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В голландском городке Энсхеде после вечеринки сразу 180 молодых людей заболели коронавирусной инфекцией, сообщает медиакомпания RTV Oost.

В клубе Aspen Valley 3 июля на дискотеке собрались около 800 молодых людей. Как рассказал сотрудник заведения, весь персонал имел отрицательные тесты, у гостей при входе проверяли наличие сертификата о прививке или отрицательного ПЦР- теста на COVID-19.

Отмечается, что пока неизвестно, каким именно штаммом COVID-19 заболели молодые люди. Для установления потребуется как минимум две недели.

Каким образом на вечеринку попали больные коронавирусом, в настоящее время выясняют. Развлекательное заведение было закрыто.-0-