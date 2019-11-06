В голландском аэропорту Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайная ситуация объявлена 6 ноября вечером в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военную полицию, ответственную за охрану аэропорта.

Что послужило причиной, пока неизвестно. По данным военной полиции, речь идет "о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов".

Ситуации присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета". На место прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи.-0-