В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае, есть раненые

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в Утрехте (Нидерланды), в результате чего пострадали несколько человек, сообщает нидерландское издание De Telegraaf .

В настоящее время на месте происшествия работает антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов. Движение на близлежащем участке дороги перекрыто. Ожидается прибытие вертолетов.

Подробности случившегося пока не приводятся.-0-