В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае, есть раненые

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в Утрехте (Нидерланды), в результате чего пострадали несколько человек, сообщает нидерландское издание
В настоящее время на месте происшествия работает антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов. Движение на близлежащем участке дороги перекрыто. Ожидается прибытие вертолетов.
Подробности случившегося пока не приводятся.-0-
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