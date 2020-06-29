В Голливуде снимут кинофильм о пандемии коронавируса

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Голливуде начата работа над фильмом, основной темой которого станет работа врачей из Уханя в условиях пандемии нового коронавируса. Автор сценария - Чарльз Рэндольф - обладатель "Оскара". Производством фильма занята SK Global Entertainment, пишет The Wall Street Journal.

Сценарист называет новую работу медицинской драмой. Сейчас рабочие съемки проходят в Голливуде. Кадры в Китае планируют отснять в начале 2021 года.

Дата выхода фильма на экраны неизвестна.-0-