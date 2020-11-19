В Гондурасе жертвами схода оползней стали 14 человек

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гондурасе жертвами схода оползней из-за проливных дождей, которые принес тропический шторм "Йота", стали 14 человек, сообщает информагентство EFE .

В Гондурасе из-за последствий шторма "Йота" пострадали около 360 тыс. человек, из опасных регионов эвакуировано более 60 тыс. человек. Стихия сильно нарушила инфраструктуру: размыты и завалены дороги, разрушены и повреждены свыше 7 тыс. домов.

Как сообщает издание La Prensa, в Никарагуа из-за наводнений и оползней, вызванных ураганом "Йота", погибли 16 человек, среди них несколько детей. Известно также о двух погибших и двух пропавших без вести в Гватемале.

Тропический шторм "Йота", сформировавшийся в Карибском море 14 ноября, затем превратился в ураган и достиг максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона. Поздно вечером по местному времени 16 ноября он обрушился на карибское побережье Никарагуа. По пути к границе с Гондурасом ураган ослаб до тропического шторма. Пострадавшие регионы находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку риск наводнений и оползней по-прежнему велик.

Наводнения и оползни нанесли огромный ущерб жилому фонду и инфраструктуре на обширной территории. Масштабы нанесенного ущерба еще предстоит подсчитать. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что стихия нанесла колоссальный урон острову Провиденсия в Карибском море. Он практически полностью разрушен огромной силой урагана, пострадавшими числятся около 6 тыс. жителей Провиденсии.-0-