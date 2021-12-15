В Гонконге более 300 человек заблокированы на крыше горящего небоскреба

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гонконге в здании торгового центра произошел пожар, более 300 человек оказались заблокированными на крыше здания, сообщает газета South China Morning Post.
По данным полиции, пожар вспыхнул в 38-этажном здании Всемирного торгового центра, расположенного в оживленном районе Козуэй-Бей. В здании находятся офисы и торговый центр.
На данный момент около 160 человек эвакуированы из горящего здания. По крайней мере 8 человек пострадали от отравления дымом. В то же время на крыше небоскреба остаются в ловушке более 300 человек - преимущественно посетители ресторанов и офисные работники.
Причины пожара пока не сообщаются. Известно, что в торговом центре уже несколько месяцев ведутся масштабные ремонтные работы.-0-