В Гонконге из-за угрозы пневмонии закрыли культурные и спортивные объекты

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Гонконга приняли решение временно закрыть для посещения культурные и спортивные объекты города для предотвращения угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент досуга и культуры местного правительства.

В частности, будет приостановлена работа всех городских музеев, библиотек, концертных залов, спортивных центров, будут отменены развлекательные мероприятия и шоу-программы. Ранее из-за эпидемиологической угрозы здесь были закрыты "Диснейленд" и "Океанский парк", подвесная канатная дорога к Большому Будде на острове Лантау и другие туристические аттракционы.

На сегодняшний день в Гонконге подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом. Все эти люди посещали китайский Ухань, который оказался в эпицентре распространения инфекции.-0-