В Гонконге открыли подводный туннель

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гонконге открыли новый подводный туннель – самый длинный и глубокий из четырех в мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта специального административного района Китая.

"Туннель протяженностью 5,5 км соединил через морскую акваторию район Тунмун на Новых территориях Гонконга с островом Лантао в районе международного аэропорта Чеклапкок и въезда на гигантский мост Гонконг – Макао – Чжухай, который был открыт в конце 2018 года", – говорится в сообщении.

Стоимость туннеля - 47 млрд гонконгских долларов ($6,1 млрд), строительство длилось более семи лет. Проезд по нему будет бесплатным.

Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном. Для прокладки туннеля была задействована буровая машина диаметром 17,6 м.

Это первый подводный туннель в Гонконге, построенный методом бурения. Три других были сооружены методом укладки на дно в проливе Виктория.-0-