В Гонконге при пожаре в многоквартирном доме погибли семь человек

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек, включая девятилетнего ребенка, погибли в Гонконге в результате пожара, произошедшего в квартире одного из жилых домов, передает South China Morning Post.

Трое мужчин и четыре женщины были доставлены в больницу в критическом состоянии. Еще двое пострадавших поступили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии и один - в стабильном. Всего пострадали как минимум 18 человек.

Источник в местной полиции сообщил изданию, что квартира, предположительно, использовалась как ресторан непальской кухни, в котором праздновали День рождения. Пожар мог начаться при контакте зажженной свечи со звукоизоляционным материалом. Большинство пострадавших - непальцы.

Отмечается, что произошедший пожар стал самым смертоносным в Гонконге за последние десять лет.-0-