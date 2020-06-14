В Гонконге произошла авария на химпредприятии

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гонконге не менее 10 человек пострадали в результате частичного обрушения конструкций на предприятии по переработке химических отходов. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Известно, что состояние двух пострадавших оценивается врачами как критическое.

Инцидент произошел на государственном предприятии на острове Цинъи, которое может перерабатывать до 100 тыс. тонн химических отходов в год.

На месте аварии работают спасательные службы. Они освободили четырех человек, которые оставались под завалами. Проводится оценка ущерба и угрозы экологической безопасности объекта.-0-