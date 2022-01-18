В Гонконге расследуют возможный случай передачи COVID-19 человеку от хомяков

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики Гонконга расследуют первый возможный случай передачи коронавируса людям от домашних животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Отмечается, что речь идет об обстоятельствах инфицирования сотрудницы зоомагазина, в котором продавались хомяки. У женщины был выявлен дельта-штамм коронавируса. Данная разновидность не фиксировалась в городе уже более трех месяцев, в отличие от варианта омикрон. Специалисты полагают, что сотрудница могла заразиться от хомяка, привезенного из-за рубежа.

Одиннадцать образцов тестов, проведенных в магазине у продававшихся там хомяков, сегодня дали положительные результаты на коронавирус. Также подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом - у посетительницы, купившей этого зверька.

Вслед за этим санитарные власти потребовали от зоомагазинов города и недавних покупателей хомяков сдать этих животных для истребления. По данным газеты, эта мера коснется около 2 тыс. особей декоративных грызунов. Также приостанавливается продажа и завоз из-за рубежа такого рода питомцев.-0-