В Гонконге впервые за три недели выявлены новые местные случаи заражения коронавирусом

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два новых местных случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Гонконге после трех недель нулевого прироста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на органы здравоохранения этого специального административного района.

Речь идет о 59-летнем заболевшем мужчине, работающем в ресторане, и 41-летней сотруднице частной клиники. В последнее время они не выезжали из Гонконга. Вместе с тем за последние сутки было выявлено восемь завозных случаев COVID-19 среди пассажиров, вернувшихся из Индии, Пакистана и Индонезии. "Если снова наметится рост случаев локального характера, правительство может пойти на усиление мер социального дистанцирования", - отметил представитель департамента здравоохранения доктор Чуан Шук Кван.

В общей сложности в Гонконге было зафиксировано 1269 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1156 пациентов выписаны из больниц, семеро скончались. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе с конца мая были открыты школы, пляжи, бары, ночные клубы, музеи и другие общественные места.-0-