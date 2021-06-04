В Гонконге задержана крупнейшая партия контрабандных бриллиантов стоимостью более $3,2 млн

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможня специального административного района Гонконг (Сянган) задержала партию контрабандных бриллиантов и других драгоценных камней, примерная рыночная стоимость которых оценивается в 25 млн гонконгских долларов, или $3,22 млн, сообщает агентство Синьхуа.

Как заявили таможенники, по величине рыночной стоимости это самая крупная попытка контрабанды бриллиантов, пресеченная гонконгской таможней за всю историю.

Драгоценные камни, включая 1,3 тыс. бриллиантов, 10 сапфиров, 1 изумруд и около 30 г бриллиантов меле, были задержаны 3 июня на контрольно-пропускном пункте. Они были обнаружены в выезжавшем из Сянгана мини-грузовике. 47-летний водитель транспортного средства задержан, идет следствие.

Контрабанда является в Гонконге серьезным преступлением. Лицу, признанному виновным во ввозе или вывозе незадекларированного груза, грозит штраф в размере до 2 млн гонконгских долларов и лишение свободы на срок до 7 лет.-0-