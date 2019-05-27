В горах автомобиль упал в пропасть - погиб один человек

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль упал с 15-ти метровой высоты в пропасть в Чечне, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

Четверо местных жителей отправились в экстремальную поездку по бездорожному горному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40. Во время преодоления очередного препятствия автомобиль упал в пропасть. Один из пострадавших, несмотря на плохую мобильную связь в горах, дозвонился спасателям.

В поисково-спасательных работах были задействованы более 50 человек - пожарные, спасатели, полицейские и волонтеры. Пострадавшие обнаружены, в настоящее время проводится их эвакуация.-0-