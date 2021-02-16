В горах Чехии сошла снежная лавина, погиб 17-летний альпинист

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии на востоке горного массива Крконоше сошла снежная лавина. Как сообщает "Радио Прага", по меньшей мере один альпинист погиб, еще один пострадал.

В районе схода лавины спасатели обнаружили тело 17-летнего альпиниста. Еще один лыжник получил тяжелые ранения, однако смог самостоятельно вызвать помощь.

Сошедшая лавина составила 400-500 м в длину и до одного метра в высоту. В настоящее время в Крконоше действует второй из пяти уровней по шкале лавинной опасности.-0-